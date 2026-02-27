В Counter-Strike 2 прошла масштабнейшая волна банов​ с начала 2026 года

Блокировки выдавались как за очевидные нарушения, так и в спорных ситуациях: например, когда человек играл в матчах вместе с читером.

В Counter-Strike 2 прошла масштабная волна блокировок: за последние две недели разработчики из Valve заблокировали более 10 000 учетных записей игроков. Такой статистикой поделился аналитический сервис csstats.

Отмечается, что это самая крупная чистка с начала года. Анти-чит система Valve Anti-Cheat (VAC) отработала на беспрецедентном для 2026 года уровне, отправив в бан рекордное количество профилей. Только за одни сутки, 25 февраля, система выдала сразу 5000 перманентных банов.

Игроки сообщают, что блокировки выдавались как за очевидные нарушения, так и в спорных ситуациях: например, когда человек играл в матчах вместе с читером. Многие попытки обжаловать блокировку пока не приводят к успеху.

VAC за последние годы работает "волнами", блокируя нарушителей массово, а не мгновенно. Например, в мае было заблокировано более 26 000 аккаунтов всего за две недели, когда Valve усилила борьбу с бот-фермами по сбору кейсов и читерством.

Напомним, сообщество Counter-Strike 2 второй год подряд признается самым токсичным. Токсичная атмосфера делает игру в матчмейкинге настоящим кошмаром для тех, кто нацелен на соревновательную и конструктивную игру.

Как УНИАН писал, одно из последних обновлений Counter-Strike 2 обрушило рынок ножей – самых редких и дорогих скинов в игре. Valve добавила возможность обменивать 5 предметов Covert-качества (самый высокий уровень редкости) на нож или перчатки.

