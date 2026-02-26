'Казино XXI века': на Valve подали в суд из-за лутбоксов в играх

В иске заявлено, что Valve в своих играх зарабатывает миллиарды долларов, нарушая местные законы.

Власти Нью-Йорка инициировали масштабный судебный процесс против компании Valve и ее руководителя Гейба Ньюэлла. Генеральный прокурор штата считает, что разработчик платформы Steam зарабатывает миллиарды долларов, нарушая местные законы.

По данным Reuters, компанию обвиняют в незаконном продвижении азартных игр, а также вырабатывании зависимости у детей с помощью кейсов. В заявлении прокуратуры компанию называют "казино XXI века".

В материалах дела указано, что популярные игры студии, такие как Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2 продвигают азартные игры из-за того, что механика лутбоксов похожа на слот-машины – даже визуально: колесо крутится, показывая дорогие предметы, пока не остановится.

"Крутки" покупаются за реальные деньги, а выпавшие предметы не влияют на игровой процесс, но при этом могут быть проданы за миллионы долларов. По подсчетам, только в период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года игроки открыли более 400 млн кейсов в CS2. При средней стоимости ключа $2,5 это принесло компании более двух миллиардов долларов.

Генеральный прокурор потребовал, чтобы корпорация возместила ущерб для игроков, а также выплатила штраф в размере тройной суммы предполагаемой незаконной прибыли. Valve пока не прокомментировала иск.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Valve пытаются привлечь к ответственности за лутбоксы, но впервые за дело берется столь влиятельная фигура, как генпрокурор Нью-Йорка. Ранее претензии к компании в основном исходили от частных истцов или ограничивались предупреждениями со стороны регуляторов.

