Игроки в Counter-Strike 2 второй год подряд признаются самыми 'токсичными'

Киберспортивный журналист Ричард Льюис опубликовал итоги ежегодной антипремии Gonzo Awards, отметив наиболее проблемные явления в индустрии. В номинации "Самое токсичное сообщество" второй год подряд победили фанаты Counter-Strike 2.

Льюис объяснил свое решение тем, что аудитория игроков в Counter-Strike 2 – это шумный коллектив, который получает получает больше удовольствия от бесконечных жалоб, чем от самого игрового процесса.

"Современный игрок в CS руководствуется убеждением, что новейшая версия должна работать точно так же, как и последняя версия CS:GO, но и ежедневно получать обновления с новым контентом, иначе ее "забросили", – подчеркнул журналист.

Автор также указал на типичные проблемы внутри матчей. Например, когда игроки покидают матч после двух проигранных раундов, а в любой удобный момент говорят, что везде одни "читеры" и отказываются от конструктивной коммуникации. Отдельно Льюис подчеркнул важность командного общения, отметив, что примерно половина игроков не пользуется микрофоном, а около 40% аудитории и вовсе не могут себе его позволить.

Совокупность этих факторов создает токсичную атмосферу, которая делает Counter-Strike 2 непривлекательной для игроков, ориентированных на честную, соревновательную и конструктивную игру.

