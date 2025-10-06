Подробности Valley of Memories станут известны 6 октября в 19:00.

Ubisoft тизернула крупное бесплатное DLC для Assassin’s Creed Mirage под названием Valley of Memory. Новый ролик с коротким кинематографическим трейлером появился накануне полноценного анонса, который состоится сегодня вечером.

Согласно описанию видео, все детали раскроют сегодня в 19:00 по киевскому времени. Обновление добавит в игру новый сюжетный эпизод, дополнительные миссии и ряд улучшений геймплея.

События DLC развернутся в древнем городе Аль-Ула, расположенном на территории современной Саудовской Аравии.

Видео дня

Интересно, что Valley of Memory создавался в рамках партнёрства Ubisoft с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который в последние годы активно вкладывает средства в игровую индустрию.

Также фонд недавно участвовал в выкупе издателя Electronic Arts за 55 миллиардов долларов. Если сделка будет одобрена, к 2027 году компания окажется с долгом в размере около 20 миллиардов долларов.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed теперь будет делать другая студия. Ubisoft передала франшизу дочерней компании Vantage Studios, которая была создана совместно с Tencent.

Вас также могут заинтересовать новости: