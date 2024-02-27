Большие части Assassin's Creed будут выходить каждые два года, а в перерыве между ними – игры поменьше.

В мире видеоигр никогда не было недостатка в играх серии Assassin's Creed, но, как и в случае с большинством франшиз, темпы выпуска новых игр в последние пару лет определенно замедлились. Прошлогодняя Assassin's Creed Mirage не была основной игрой, а это значит, что последней полноценной игрой была "Валгалла" в 2020 году.

В этом году выйдет новая часть под кодовым названием Red, место действия которой будет Япония. Но это лишь верхушка айсберга: после запланировано еще восемь игр, включая два ремейка. Об этом говорится в большом материале инсайдера Том Хендерсон, посвященного будущему серии Assassin's Creed.

Как известно, все будущие Assassin's Creed выйдут в рамках AC Infinity – платформы, которая объединит игры серии и станет своего рода лаунчером с разными фичами. Основным направление проекта называют его сервисность – предоставление услуг в режиме реального времени. Также через хаб игроки смогут получать доступ к так называемым "Проектам" для каждого главного героя.

Пока все это звучит довольно расплывчато, но его запустят вместе с Assassin's Creed Red в конце 2024 года, поэтому скоро узнаем сами.

Какие игры по Assassin's Creed выйдут в ближайшее время

В данный момент Ubisoft придерживается следующего плана: большие части Assassin's Creed будут выходить каждые два года, а в перерыве между ними – игры поменьше.

Assassin's Creed Red выйдет в этом году, в 2025 году последует онлайновая игра Invictus (все это кодовые названия), а Hexe – которая, описывается как самая мрачная часть франшизы впервые с женщиной в роли протагониста – запланирована на 2026 год.

После этих трех тайтлов Ubisoft планирует выпустить Obsidian (ремейк Black Flag), Nebula (Индия, Ацтеки), Raid (бесплатная кооперативная PvE-игра), Echoes (еще одна многопользовательская игра) и второй ремейк неизвестной игры. Все эти проекты должны выйти до конца 2030 года, но сроки еще могут поменяться.

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