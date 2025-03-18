"Вы подарили нам 15 лет поддержки, 15 лет страсти и 15 лет любви. Спасибо вам".

Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games не только поблагодарила фанатов за многолетнюю поддержку, но и намекнула на будущее серии.

Разработчики выпустили специальное видеообращение, в котором основатели студии Евгений "Lin" Федорець и Андрей "Prof" Прохоров выразили благодарность сообществу, отметив, что без преданных игроков Metro не достигла бы такого успеха:

"Вы подарили нам 15 лет поддержки, 15 лет страсти и 15 лет любви. Спасибо вам".

Помимо ретроспективного взгляда на эволюцию серии, 4A Games также подтвердила, что работа над следующей частью идёт полным ходом. Разработчики подчеркнули, что война в Украине оказала влияние на сюжет новой игры, сделав его ещё более мрачным и глубоким.

Видео дня

С момента выхода Metro 2033 прошло полтора десятилетия, но ключевые темы серии - антивоенная риторика, борьба за выживание и социальные конфликты - остаются актуальными. По словам 4A Games, эти мотивы будут только усилены в грядущей части, а их совместная работа с автором вселенной Дмитрием Глуховским продолжается.

Несмотря на сложности, связанные с войной, команда уверена в своих силах и обещает фанатам захватывающее приключение, которое превзойдёт всё, что было раньше. Судя по настрою разработчиков, ждать анонса осталось недолго.

Ранее мы рассказывали, что 4A Games раздробилась на 2 команды и одна из них уже представила свою новую игру. Проект будет шутером от первого лица в киберпанк сеттинге.

Вас также могут заинтересовать новости: