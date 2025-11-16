По словам Йоста ван Дрёнена, перенос игры практически не повлиял на компанию.

Аналитик говорит, что перенос GTA 6 на полгода - это проявление силы Rockstar. Новая дата 19 ноября 2026 года почти не повлияла на настроение инвесторов.

Исследователь игровой индустрии Йост ван Дрёнен объяснил GamesRadar+, что задержка практически не влияет на Take-Two. У издателя сильные квартальные результаты, например, Zynga наконец пошла в рост, 2K держит хороший темп, и в итоге компания спокойно пережила новость о сдвиге релиза.

Акции просели на 8%, но Уолл-стрит всё равно подняла ценовые прогнозы — ожидания по запуску GTA 6 остаются прежними. Take-Two рассчитывает на доход около 2.7 миллиардов долларов в первый год.

Позволить себе такие задержки может только Rockstar. По словам ван Дрёнена, перенос GTA 6 - это демонстрация уверенности, ведь студия отлично понимает, что уровень ожидания вокруг игры работает на неё. Каждая крупная часть серии хотя бы раз откладывалась, и каждый раз конечный результат оказывался стоящим ожидания:

"Отсрочка выхода GTA 6 со стороны Rockstar - это выпендрёж. Студия знает, что ожидание - это ее самая ценная валюта, и она максимально использует это в своих интересах".

Ван Дрёнен считает, что компания делает ставку на один идеальный глобальный релиз, который забирает внимание всей индустрии. И перенос уже меняет расклад на сезон 2026 года, другие издатели потеряли комфортное окно для крупных запусков - конкурировать с GTA всё равно бессмысленно.

Ранее мы рассказывали, что разработчик GTA 6 объяснил недавние увольнения утечкой секретной информации. Без работы остались от 30 до 40 сотрудников, пишет Bloomberg.

