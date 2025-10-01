В титрах появилось упоминание студии, специализирующейся на переизданиях.

Классический экшен Prototype и его сиквел неожиданно получили патчи в Steam почти через полтора десятилетия после релиза первой части.

Обновления весом около 600 МБ вышли без каких-либо комментариев от разработчиков, зато успели сломать модификации, без которых игра плохо работает на современных ПК.

В титрах заметили упоминания специалистов из Beenox и Demonware, а также загадочной "версии для Ubisoft Connect", которой пока не существует. Ещё в титрах засветилась Iron Galaxy Studios - команда, известная по портам и ремастерам вроде Spyro Reignited Trilogy и Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Видео дня

Также перестал запускаться популярный PrototypeFix, исправляющий критические баги. Автор мода быстро выпустил новую версию, вернув игру к жизни.

Ранее мы рассказывали, что, по слухам, Activision возобновила разработку Prototype 3. Главным героем снова станет Алекс Мерсер, а действия игры развернутся в Нью-Йорке.

Кроме того, недавно Prototype попала в нашу подборку игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах. Не во всех играх нужно остановить зло, иногда злодей - это сам протагонист.

Вас также могут заинтересовать новости: