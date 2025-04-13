Главным героем снова станет Алекс Мерсер, а действия игры развернутся в Нью-Йорке.

На Reddit появились слухи о возможном воскрешении культовой франшизы Prototype. Источник утверждает, что Activision работает над третьей частью, а главным героем вновь станет Алекс Мерсер из первой части.

Инсайдер не называет имени, но утверждает, что принимал участие в фокус-группе, где обсуждались детали проекта. По его словам, события Prototype 3 снова развернутся в Нью-Йорке. Город, как и прежде, станет эпицентром эпидемии, а игрокам вновь выдадут все фирменные способности.

Если верить утечке, Мерсер каким-то образом выжил после событий второй части. Напомним, что во втором Prototype главным героем был военный Джеймс Хеллер, а сам Алекс Мерсер стал антагонистом.

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Фанаты восприняли новость с энтузиазмом, но отмечают, что вся информация пока не подтверждена официально. Prototype 2 в своё время не смог достичь коммерческого успеха, а студия-разработчик Radical Entertainment была расформирована. Именно по этой причине серия на долгое время ушла в тень.

Но что добавляет оптимизма - реакция известного игрового журналиста Тома Хендерсона, который написал в обсуждении, что ему в редакцию поступала схожая информация.

Ранее мы рассказывали, что Activision работает над новым сюжетным мультиплеером в открытом мире на новом движке. Это будет полностью новая серия, говорит один из разработчиков.

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