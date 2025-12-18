Такой аксессуар особенно актуален для геймеров, киноманов и владельцев домашних кинотеатров.

HDMI-кабели давно стали главным цифровым стандартом для передачи видео и аудио от источников (плееры, консоли) к дисплеям (телевизоры, мониторы), заменяя аналоговые. Однако что делать, если ваша акустическая система не принимает звук по HDMI?

Именно здесь на помощь приходит HDMI Audio Extractor – устройство, которое разделяет аудио и видео сигналы из одного HDMI-потока, пишет GlashGear.

Как это работает: аудиоэкстрактор берет сигнал HDMI, извлекает из него аудио и выводит его через отдельные выходы (например, оптический S/PDIF, 3,5 мм или коаксиальный), а видео меж тем продолжает передаваться через HDMI к вашему телевизору или монитору.

Видео дня

Для чего нужен аудио экстрактор:

Если вы подключаете игровую консоль или ПК к монитору без динамиков и хотите выводить звук на отдельную акустику.

Если у вас старый ресивер или усилитель, который не поддерживает HDMI-аудио, но вы хотите использовать его со своими современными источниками сигнала.

В сложных AV-сетапах с внешними колонками, саундбарами или домашними кинотеатрами.

Один из популярных вариантов – J-Tech Digital HDMI Audio Extractor (~$36). Он поддерживает 4K@60 герц и обеспечивает вывод звука через S/PDIF и 3,5 мм разъемы.

Бюджетные модели, например от Amazon Basics, ограничены до 4K@30 герц или 1080p@60 герц, что хорошо для стриминга, но может серьезно ограничит производительность в играх.

Иными словами, HDMI-аудиоэкстрактор нужен для разделения видео и звука, когда устройство не поддерживает вывод аудио по HDMI. Это простой способ подключить внешнюю акустику или старую аудиосистему к современным источникам сигнала.

Ранее специалисты рассказывали, почему ваш телевизор может показывать хуже, чем должен. Причина нередко кроется в одной скрытой настройке HDMI, о которой многие пользователи просто не знают,

Также пользователям объяснили, в чем разница между позолоченным HDMI-кабелем и обычным и стоит ли переплачивать.

Вас также могут заинтересовать новости: