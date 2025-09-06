Также смартфон получил дисплеи с частотой обновления 120 Гц и стильный дизайн в ярких цветах.

Компания Motorola выпустила новый бюджетный "монстр автономности" G06 Power. Смартфон интересен сочетанием продвинутой начинки и адекватного ценника, пишет Android Poliece.

Главной особенностью новинки стал по-настоящему массивный аккумулятор 7000 мАч. Motorola заявляет, что его хватит на более двух с половиной дней работы. Батарея должна сохранять 80% своего первоначального объема после 1000 циклов зарядки.

Характеристики Moto G06 Power

Дисплей: 6,88", IPS, 1640 x 720 пикселей, 120 Гц, яркость до 600 нит

6,88", IPS, 1640 x 720 пикселей, 120 Гц, яркость до 600 нит Процессор: MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2

MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2 Память: 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ.

8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Камеры: основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0

основная камера 50 Мп с диафрагмой f/1.8, светодиодная вспышка, 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 ОС: Android 15.

Также телефон имеет класс защиты IP64 от пыли и брызг, оснащен сканером отпечатков на боковой панели, модулем NFC, Bluetooth 6, двухдиапазонным Wi-Fi и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Варианты расцветки смартфонов выполнены в сотрудничестве с PANTONE. В Европе Moto G06 Power оценили в 130 евро (~6200 грн), что делает его самым доступным смартфоном с такой большой батареей.

В 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 8000 мАч и даже 8300 мАч. А Realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.

А вот будущий суперфлагман Galaxy S26 Ultra получит стандартную литий-ионную батарею 5000 мАч. Samsung впервые установил такой аккумулятор в Galaxy S20 Ultra еще в 2020 году.

