Ничего подобного на рынке еще не было.

Huawei официально представила на глобальном рынке первый, складывающий втрое смартфон Mate XT. В Китае эта модель дебютировала еще в сентябре, а до глобальной премьеры дело дошло только сейчас, пишет Phone Arena.

Особенностью смартфона стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Так, в сложенном виде им можно пользоваться как обычным смартфоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма.

Характеристики глобальной версии Mate XT аналогичны китайской модели. У него OLED-матрица с 3K-разрешением, чип Kirin 9010 и батарея на 5600 мАч, что особенно впечатляет, учитывая тонкость девайса – всего 3,6 мм в развернутом виде. В составе основной камеры три сенсора – 50Мп+12Мп+12 Мп со сверхширокоугольным объективом и 5.5-кратным зумом.

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Стоимость Huawei Mate XT на глобальном рынке составляет €3499 (~150 000 грн). Новинка будет поставляться только одной конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

В Китае Mate XT произвел настоящий фурор, собрав более 6 млн. предварительных заказов. Цены у перекупщиков порой доходили до 10 000 долларов. А журнал Time назвал смартфон одним из лучших изобретений 2024 года.

Свой складывающийся втрое телефон готовит и Samsung. Однако в отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, Samsung, как сообщается, будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G. Согласно утечкам, устройство будет выпущено уже в третьем квартале 2025 года.

Как сообщал УНИАН, первый складной iPhone выйдет не раньше 2026 года. Известно, что он будет выполнен в форм-факторе "раскладушки", похожим на Galaxy Z Flip. Такой дизайн, по мнению экспертов, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор "книжки".

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