Huawei представила нестандартную 'раскладушку', напоминающую iPad mini (фото)

Обещают, что это самый удобный формат: и как смартфона, и как компактного планшета.

Китайская Huawei представила Pura X – складной смартфон в непривычном форм-факторе с соотношением сторон 16:10. Как отмечают в компании, такой формат будет самым удобным для пользователей.

Диагонали экранов: 6,3" у внутреннего с разрешением 2120 × 1320 пикселей и 3,5" у внешнего на 980 × 980 точек. Соотношение сторон внешнего экрана – 1:1. Заявлена поддержка HDR.

Основной фотоблок содержит главную камеру на 50 Мп, 8-Мп телевик с 3,5-х оптическим зумом, сверхширокоугольник на 40 Мп и цветовой сенсор. Объем ОЗУ составляет 8/12 ГБ, размер ПЗУ – до 1 ТБ. Аккумулятор – на 4720 мАч с проводной 66 Вт и беспроводной 40 Вт зарядкой. Процессор неизвестен, как и его характеристики.

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Huawei Pura X работает на HarmonyOS 5 и использует генеративный ИИ в работе – он основан на базе собственной большой языковой модели Pangu в сотрудничестве с двойными моделями DeepSeek для голосового помощника.

Цена начинается от 7499 юаней (~43 000 грн) за версию с 12+256 ГБ. В Китае Huawei Pura Х появится в продаже 30 марта.

В конце февраля Huawei привезла в Европу первый, складывающий втрое смартфон Mate XT. В сложенном виде им можно пользоваться как обычным смартфоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма.

Свой складывающийся втрое телефон готовит и Samsung. Однако в отличие от Huawei Mate XT, который складывается как гармошка, он будет использоваться механизм складывания в стиле буквы G. Это позволяет устройству складываться внутрь с обеих сторон, что исключает открытые участки.

Меж тем Apple остается единственным производителем, в ассортименте которого по-прежнему нет складного девайса. По слухам, первый складной iPhone выйдет не раньше 2026 года и будет стоить заметно дороже конкурентов.

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