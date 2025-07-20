Но, вместе с тем, новый смартфон станет и одним из самых дорогих устройств компании.

Apple может оснастить свой первый складной iPhone аккумулятором рекордной ёмкости, по слухам, он составит от 5000 до 5500 мАч. Это больше, чем у будущего iPhone 17 Pro Max, который выйдет осенью, и может стать самым долгоиграющим устройством компании.

Информация появилась в китайской соцсети Weibo, где инсайдер Dingzhuo Digital сообщил, что Apple намерена компенсировать повышенное энергопотребление двойного экрана увеличением ёмкости батареи.

В посте также упоминается возможное применение кремний-углеродных элементов, позволяющих нарастить ёмкость без утолщения корпуса, однако, как отмечают источники, шансы на это в первой версии устройства невелики.

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Ориентировочная цена устройства - около 2 тысяч долларов. По оценке аналитиков UBS, в зависимости от конфигурации, финальная стоимость складного iPhone будет колебаться от 2000 до 2400 долларов. Себестоимость оценивается в 759 долларов - чуть ниже, чем у iPhone 16.

Смартфон, по слухам, получит новейший чип A20 Pro, произведённый по 2-нм техпроцессу TSMC. Кроме того, Apple применит металлические пластины с лазерной перфорацией в конструкции дисплеев, чтобы минимизировать визуальные следы сгиба.

Ранее мы рассказывали, что складной iPhone получит уникальный дисплей Samsung. Панель создается по новой технологии и не использовалась в устройствах серии Galaxy Z Fold.

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