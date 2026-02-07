Как бесплатно ускорить медленный ПК или ноутбук – поможет обычная флешка

Если вашему ПК уже несколько лет, вы могли заметить, что он работает не так быстро, как раньше. Со временем компьютеры на базе Windows теряют скорость по разным причинам, и устранить их не всегда просто.

Хотя вы не всегда можете исправить первопричины, существует простой способ улучшить производительность – ReadyBoost. Это встроенная функция Windows, позволяющая использовать USB-накопитель как дополнительный кэш.

Такое решение особенно полезно для старых компьютеров с 2–4 ГБайт ОЗУ, где апгрейд невозможен из-за аппаратных ограничений. В подобных случаях флешка и свободный USB-разъем могут дать ощутимый прирост скорости, говорится в материале BGR.

Как включить функцию ReadyBoost

Чтобы включить ReadyBoost, понадобится быстрый USB-накопитель объемом хотя бы 4 ГБ, свободный порт и компьютер на базе Windows 10 или более ранней версии (часть старых сборок Windows 11 тоже поддерживает функцию, но версии новее 22H2 – уже нет).

После подключения флешки нужно открыть "Проводник", зайти в свойства устройства и на вкладке ReadyBoost выбрать опцию "Использовать это устройство", затем указать объем пространства под кэш.

Обычно система рекомендует выделять под ReadyBoost пространство в размере от одного до трех объемов установленной оперативной памяти – например, 2–6 ГБ при 2 ГБ ОЗУ. Также можно использовать быстрые SD-карты.

Важно отметить, что на современных ПК ReadyBoost чаще всего бесполезен. Если компьютер оснащен SSD и имеет 8–16 ГБ оперативной памяти, прирост производительности будет минимальным или его не будет вовсе.

Функция изначально создавалась для устройств с медленными механическими дисками, поэтому на новых системах она может даже слегка замедлить работу.

Тем не менее для устаревших ПК и ноутбуков ReadyBoost остается простым способом продлить срок службы устройства и сделать его более комфортным для повседневных задач.

