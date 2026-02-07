Как бесплатно ускорить медленный ПК или ноутбук – поможет обычная флешка

Такое решение особенно полезно для старой техники с 2–4 ГБ оперативной памяти.

Если вашему ПК уже несколько лет, вы могли заметить, что он работает не так быстро, как раньше. Со временем компьютеры на базе Windows теряют скорость по разным причинам, и устранить их не всегда просто.

Хотя вы не всегда можете исправить первопричины, существует простой способ улучшить производительность – ReadyBoost. Это встроенная функция Windows, позволяющая использовать USB-накопитель как дополнительный кэш.

Такое решение особенно полезно для старых компьютеров с 2–4 ГБайт ОЗУ, где апгрейд невозможен из-за аппаратных ограничений. В подобных случаях флешка и свободный USB-разъем могут дать ощутимый прирост скорости, говорится в материале BGR.

Видео дня

Как включить функцию ReadyBoost

Чтобы включить ReadyBoost, понадобится быстрый USB-накопитель объемом хотя бы 4 ГБ, свободный порт и компьютер на базе Windows 10 или более ранней версии (часть старых сборок Windows 11 тоже поддерживает функцию, но версии новее 22H2 – уже нет).

После подключения флешки нужно открыть "Проводник", зайти в свойства устройства и на вкладке ReadyBoost выбрать опцию "Использовать это устройство", затем указать объем пространства под кэш.

Обычно система рекомендует выделять под ReadyBoost пространство в размере от одного до трех объемов установленной оперативной памяти – например, 2–6 ГБ при 2 ГБ ОЗУ. Также можно использовать быстрые SD-карты.

Важно отметить, что на современных ПК ReadyBoost чаще всего бесполезен. Если компьютер оснащен SSD и имеет 8–16 ГБ оперативной памяти, прирост производительности будет минимальным или его не будет вовсе.

Функция изначально создавалась для устройств с медленными механическими дисками, поэтому на новых системах она может даже слегка замедлить работу.

Тем не менее для устаревших ПК и ноутбуков ReadyBoost остается простым способом продлить срок службы устройства и сделать его более комфортным для повседневных задач.

Ранее эксперты, изучив отзывы пользователей, назвали пять наушников с лучшим качеством звучания, чем AirPods Pro 3. Несмотря на популярность AirPods, конкуренция в сегменте премиальных TWS-наушников становится все жестче.

Также пользователям рассказывали, почему не стоит покупать iPhone старше iPhone 14 Pro. Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такие Айфоны перестанут получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: