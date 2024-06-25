Пока неизвестно, будет ли это решение реализовано во всех устройствах Xiaomi или ограничено конкретными моделями.

Xiaomi, популярный китайский производитель, вслед за другими компаниями готовится отказаться от части комплектации в новых смартфонах. Об этом пишет Phone Arena.

Первым с "тонкой" коробкой стал недавно выпущенный бюджетник Redmi 13. Как оказалось, из его комплектации пропал блок питания – до сих пор зарядку стабильно клали в коробку даже к самым бюджетных устройствам.

Также журналисты обратили внимание, что Xiaomi рекомендует использовать для Redmi 13 зарядный комплект Type-A мощностью 33 Вт, что предполагает, что производитель может перейти к модели, в которой зарядные устройства продаются отдельно, что напоминает подход Apple.

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Этот шаг, хотя и не подтвержден официально Xiaomi, может сигнализировать об изменении курса компании: будущие смартфоны бренда, особенно выпущенные в Европе, будут поставляться без зарядных устройств. Однако не исключено, что более дорогие модели компании по-прежнему будут включать зарядное устройство в качестве отличительного фактора.

Напомним, Apple одной из первых начала отказываться от зарядных устройств в iPhone, после чего к ней присоединились другие бренды.

Сторонники этого подхода утверждают, что он сокращает электронные отходы, так как у многих пользователей уже есть несколько зарядных устройств. Кроме того, это позволяет производителям потенциально снизить цены на смартфоны, исключив стоимость включения зарядного устройства в комплект поставки.

Однако есть и те, кто уверен, что этот шаг создает неудобства для потребителей, у которых может не оказаться под рукой совместимого зарядного устройства. Особенно это актуально для тех, кто обычно продает свои старые смартфоны в комплекте с зарядным устройством. Кроме того, некоторые потребители могут в конечном итоге покупать зарядные устройства сторонних производителей более низкого качества, чтобы сэкономить деньги, что потенциально может привести к угрозе безопасности.

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