Утилита производит андервольтинг процессора и снижает его тактовую частоту, тем самым уменьшая температуру.

Для устройств на базе Windows 10 и 11 вышло приложение Camomile, которое будет особенно актуально сегодня. Оно производит андервольтинг процессора и снижает его тактовую частоту, тем самым уменьшая температуру за считанные минуты, пишет Neowin.

Высокие температуры являются серьезной проблемой для компонентов ПК, которая напрямую отражается не только на их производительности, но и на сроке их службы. Согласно правилу "10 градусов", скорость старения увеличивается вдвое при увеличении температуры на 10 градусов.

Существует множество способов решения данной проблемы, включая утилиты по типу Camomile. Работает она очень просто: устанавливаете, запускаете ее и переводите тумблер в положение ON. При тестировании Neowin программа снизила температуру с 83 градусов по Цельсию до 67 градусов за считанные минуты.

Видео дня

Хотя тактовая частота чипа снизилась довольно сильно, стоит понимать, что за охлаждение придется расплачиваться падением производительности, что может быть критично для игр и ресурсоемких программ.

Функциональность у Camomile не очень широкая. Вы можете включить режим охлаждения и отключить его. Кроме того, в настройках можно изменить тему оформления со светлой на темную, а также выбрать опции, позволяющие запускать Camomile в фоновом режиме вместе со стартом компьютера и автоматически включать снижение температуры.

Приложение Camomile доступно для загрузки на официальном сайте. Утилита бесплатная.

Отметим, что Windows 10 все еще является выбором большинства пользователей, в том числе с Украины. По данным Statcounter от июня 2024-го, устаревшая ОС установлена на 78% компьютерах, тогда как Windows 11 – всего 15%.

Вас также могут заинтересовать новости: