5 устройств, совместимых с USB-C портом вашего телефона, о которых вы не знали

Современный USB-C позволяет подключать к смартфону самые разные устройства – от накопителей до игровых контроллеров.

USB-C давно превратился из простого порта разъема для зарядки в универсальный интерфейс, способный передавать данные на огромных скоростях, подключать аксессуары и многое другое.

Если знать, что в него подключить – ваш телефон сможет намного больше, чем вы ожидаете, пишет BGR.

Внешний SSD-накопитель SanDisk Extreme 1 ТБ

Его можно подключить напрямую к телефону и сразу работать с большими файлами: видео в высоком разрешении, фото, резервными копиями. Такой накопитель особенно пригодится тем, кто снимает много контента на смартфон не хочет забивать внутреннюю память.

Устройство работает с iPhone (iOS 13 и новее) и Android (Android 11 и новее) без переходников.

Тепловизионная камера FLIR One

Это компактная камера, которая подключается к USB-C порту телефона и показывает тепловую картину окружающего мира. Благодаря ей можно находить утечки тепла в доме, проверять перегрев электроники, диагностировать проблемы с автомобилем или просто наблюдать за объектами в темноте.

Все данные отображаются на экране телефона через приложение, где можно делать фото и видео с температурными показателями.

Мини-проектор Elephas

Бюджетный мини-проектор с разрешением до 1080p, который превращает ваш смартфон в кинотеатр. Достаточно подключить смартфон через USB-C адаптер к HDMI – и картинка выводится на стену или экран.

Это удобное решение, если хочется смотреть контент не на маленьком экране телефона, а в более привычном формате.

Считыватель банковских карт

Для предпринимателей и фрилансеров полезным аксессуаром станет считыватель карт Square. Он подключается к смартфону по USB-C и позволяет принимать оплату банковскими картами без POS-терминала.

Все операции выполняются через приложение, а ваш смартфон фактически становится кассой. Такой вариант особенно удобен для выездной торговли, ярмарок или небольших точек продаж.

Мобильный игровой контроллер Backbone One

Геймпад для мобильных игр с низкой задержкой, совместимый с более чем 10 000 игр, таких как Fortnite, Roblox и Grand Theft Auto.

Физические кнопки и стики дают гораздо лучший контроль, чем сенсорный экран, а питание контроллер получает от самого телефона, поэтому его не нужно заряжать отдельно.

Ранее эксперты собрали 5 странных, но полезных гаджетов, которые можно подключить к USB-C порту MacBook. Например, светодиодная гирлянда или физическая кнопка для отключения микрофона.

А УНИАН рассказывал, что за разъем USB-B и почему некоторой технике без него никуда. Хотя сегодня в основном используются USB-A и USB-C, USB-B все еще актуален, просто он не так популярен.

