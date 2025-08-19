Задолго до анонса серия iPhone 18 активно продолжает обрастать слухами. Как сообщает MacRumors со ссылкой на новый отчет из Азии, iPhone 2026 года могут лишиться Camera Control – "сенсорной кнопки" для управления камерой.
По данным источника, компания якобы приказала поставщикам прекратить производство компонентов для Camera Control из-за низкой популярности у пользователей и желания снизить издержки.
Если верить слуху, то линейка iPhone 17 станет последней, где будет Camera Control. Об этом косвенно свидетельствуют слитые рендеры. При этом есть информация, что iPhone 17 Pro/17 Pro Max получат еще одну кнопка управления камерой – которая должна дополнить Camera Control.
Apple позиционировала кнопку управления камерой как альтернативу затвору настоящей камеры в комплекте с тактильной обратной связью и возможностью регулировки зума, глубины и экспозиции. Но реальные отзывы были неоднозначными.
Одни владельцы устройств оценили ее за удобство при приближении и быстрой настройке параметров, сравнивая с возможностями профессиональных камер. Другие же посчитали кнопку избыточной и непригодный для использования из-за неудобного расположения под кнопкой питания с правой стороны.
По данным инсайдеров, в 2026 году Apple планирует серьезно перестроить модельный ряд, отказавшись от базовой версии iPhone 18. Ее роль возьмет iPhone 17e, а затем 18е.
А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждет обновление семейства iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods.