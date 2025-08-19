По информации источника, компания приказала поставщикам прекратить производство компонентов для Camera Control.

Задолго до анонса серия iPhone 18 активно продолжает обрастать слухами. Как сообщает MacRumors со ссылкой на новый отчет из Азии, iPhone 2026 года могут лишиться Camera Control – "сенсорной кнопки" для управления камерой.

По данным источника, компания якобы приказала поставщикам прекратить производство компонентов для Camera Control из-за низкой популярности у пользователей и желания снизить издержки.

Если верить слуху, то линейка iPhone 17 станет последней, где будет Camera Control. Об этом косвенно свидетельствуют слитые рендеры. При этом есть информация, что iPhone 17 Pro/17 Pro Max получат еще одну кнопка управления камерой – которая должна дополнить Camera Control.

Apple позиционировала кнопку управления камерой как альтернативу затвору настоящей камеры в комплекте с тактильной обратной связью и возможностью регулировки зума, глубины и экспозиции. Но реальные отзывы были неоднозначными.

Одни владельцы устройств оценили ее за удобство при приближении и быстрой настройке параметров, сравнивая с возможностями профессиональных камер. Другие же посчитали кнопку избыточной и непригодный для использования из-за неудобного расположения под кнопкой питания с правой стороны.

По данным инсайдеров, в 2026 году Apple планирует серьезно перестроить модельный ряд, отказавшись от базовой версии iPhone 18. Ее роль возьмет iPhone 17e, а затем 18е.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждет обновление семейства iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods.

