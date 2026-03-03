Apple представила новые MacBook Air и Pro на чипах M5: ноутбуки стали дороже

Зато памяти в минимальных версиях теперь вдвое больше.

Корпорация Apple обновила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, оснастив их актуальными процессорами М5. Они стали дороже на $100-200, зато памяти в базовых конфигурациях теперь вдвое больше.

Как и прежде, MacBook Air доступен в версиях на 13 и 15 дюймов. Чипсет M5, построенный по 3-нм техпроцессу TSMC, обеспечивает значительный прирост при работе с локальными LLM: до 4 раз быстрее М4 и до 9,5 раз быстрее М1. Внутри также стоит SSD с двухкратным ростом скорости по сравнению с предыдущей моделью,

Также ноутбук получил собственный чип Apple N1, поддерживающий Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а минимальный объем памяти вырос с 256 ГБ до 512 ГБ. Правда, теперь минимальная версия стоит на $100 дороже – $1099.

Видео дня

Вместе с MacBook Air М5 Apple представила Pro-модели на М5 Pro и M5 Max. Внешне изменений нет вообще, но чипы M5/Pro/Max на 25-30% мощнее, чем предыдущие. Также в два раза увеличили скорость SSD, а стартуют ноутбуки с объемом 1 ТБ для M5 Pro и 2 ТБ для M5 Max.

Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 2199 долларов, а 16-дюймовой – от $2699. Старт продаж новых макбуков запланирован на 11 марта.

Ожидается, что в ближайшие дни Apple также представит бюджетный MacBook с процессором от iPhone. По мощности ноутбук будет сравним с M1, а цены будут стартовать от 700 долларов.

А уже в конце 2026-го или начале 2027 года Apple должна представить MacBook Pro M6 с сенсорным экраном OLED. Также ноутбук ждет крупный редизайн: он избавится от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: