Если говорить о брендах, то лидеры рейтинга – Xiaomi, Oppo и Honor.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг, только на этот раз не самых производительных смартфонов, а топ мобильных устройств на базе Android с наивысшим одобрением со стороны пользователей.

Первое место в списке занял Xiaomi 15S Pro – экспериментальный флагман от китайцев на процессоре собственной разработки. Его работой довольны 97,11% пользователей.

На второй строчке разместился Honor Magic 6 Ultimate Edition с результатом 96,49%. Третьим стал Oppo Find X8 Ultra, набравший 95,41% положительных отзывов.

Видео дня

В топ-10 вошли еще три смартфона Xiaomi – Xiaomi 15 Ultra (95,58%), Redmi K80 Ultra (92,93%) и Xiaomi 17 Pro Max (92,38%). Другие Андроиды, попавшие в рейтинг: Honor 400 Pro (95%), Galaxy S24+ (94%), Oppo Find X8s (93,33%) и vivo X Fold3 Pro (93,26%).

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/качеству андроидов. Топ разделен на пять ценовых классов для удобства и актуален по состоянию на конец сентября 2025 года.

УНИАН писал, что после отказа от зарядок из коробок со смартфонами могут пропасть и USB-кабели. Sony первой лишила комплекты Xperia 10 VII каких-либо дополнительных аксессуаров.

Вас также могут заинтересовать новости: