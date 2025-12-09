Больше ни одна модель iPhone 17 не смогла войти в рейтинг самых продаваемых устройств.

iPhone 16e обошёл топовое поколение Apple в глобальных продажах. По данным свежего отчёта Counterpoint Research за третий квартал 2025 года, ни один iPhone 17, кроме Pro Max, не вошёл в десятку самых продаваемых моделей.

Лидерами стали прошлогодние устройства, а самым успешным оказался базовый iPhone 16. При этом доступный iPhone 16e сумел опередить iPhone 17 Pro Max, который замкнул рейтинг лишь на десятой позиции.

Аналитики фиксируют, что iPhone 16 сохраняет первое место уже третий квартал подряд, модель получила мощный прирост продаж в Индии благодаря праздничным акциям и продолжила расти в Японии.

Видео дня

За ним следуют iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а на четвёртое место вышел iPhone 16e, стартовавший в прошлом году по цене 599 долларов. Несмотря на упрощённое железо, он стабильно обгоняет нынешний флагман Apple.

Сегмент Android также показал ожидаемую картину: ни один флагман Samsung не попал в топ-10, а лучшим устройством стал бюджетный Galaxy A16 5G. Для сравнения, годом ранее рейтинг возглавляли iPhone 15, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Аналитики считают, что в 2026 году лидерство, вероятно, перейдёт к базовому iPhone 17. Смартфону прочат высокий спрос благодаря 3-нанометровому чипу A19, 8 ГБ оперативной памяти и переходу на ProMotion-дисплей - впервые в истории линейки Apple эта технология появилась в не-Pro модели.

Ранее мы рассказывали про самые "народные" модели iPhone – ими больше всего довольны их владельцы. Лидером топа стал iPhone 12 Mini, который продается с сентября 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: