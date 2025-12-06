Лидером топа стал iPhone 12 Mini, который продается с сентября 2020 года.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг за ноябрь 2025 года. В этот раз в списке телефоны и планшеты от бренда Apple с наивысшим одобрением со стороны пользователей.

Если смотреть только на смартфоны, то самые высокие оценки у iPhone 12 mini (95,7% положительных отзывов). Для пользователей, предпочитающих "компакты", iPhone 12 mini на данный момент является самым экономичным флагманом Apple с небольшим экраном и поддержкой 5G, пишет AnTuTu.

Сразу за ним идет модель iPhone SE второго поколения с показателем 95%. Серия "SE" позиционируется Apple как модель начального уровня, сохраняя классический дизайн с кнопкой "Домой" и Touch ID. А процессор A13 Bionic и сегодня конкурентоспособен, что делает iPhone SE 2 подходящим вариантом для запасного телефона или для пожилых членов семьи.

Видео дня

Самый новый смартфон в списке – iPhone 17 Pro Max. Он оказался на шестом месте с 93,4% положительных отзывов. В топ-10 также оказались iPhone 16 и iPhone 8.

Безусловным же лидером "народного" рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.

Базовый iPhone 16 остается самым продаваемым телефоном в мире, а Pro-версии немного ему уступают, следует из отчета Counterpoint за 3-й квартал 2025 года. Самыми продаваемыми моделями на Android остаются дешевые модели Samsung – Galaxy A16 и Galaxy A06.

Меж тем новенький iPhone Air обесценивается рекордными темпами. Некоторые версии флагмана на вторичном рынке подешевели почти на 50% – с 1000 до 500 долларов, но при этом пользователи все равно не спешат его покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: