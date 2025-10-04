Рейтинг удовлетворенности юзеров среди iOS-устройств возглавил iPhone 17 Pro Max.

Бенчмарк AnTuTu не только замеряет мощность мобильных устройств, но и опрашивает пользователей на предмет удовлетворенности своим телефоном и планшетом. Из средней оценки получается "народный" рейтинг – вот какие iPhone возглавили по итогам сентябрь 2025 года.

Впервые за долгое время рейтинг iOS-устройств возглавила новая модель Apple – iPhone 17 Pro Max, который получил целых 99,55% восторженных отзывов. Любопытно, что в десятке лидеров нет ни iPhone 17, ни iPhone 17 Pro, ни iPhone Air.

Главный флагман Apple в этом году получил сразу несколько важных обновлений: время автономной работы увеличилось на 4 часа, в то время как задний телеобъектив прокачали с 12 до 48 мегапикселей. Эксперты отмечают, что таким образом Apple сумела удовлетворить потребности разных пользователей.

На третьем месте сентябрьского рейтинга находится iPhone 12 mini (95,69%). Эту модель любят за компактные размеры и сбалансированную начинку. Из других моделей iPhone в рейтинге присутствуют iPhone SE 2020, iPhone 16 и iPhone 8.

Если смотреть на планшеты, то наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPad Air 4. Этот недорогой планшет вышел еще в 2020, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы. За ним следуют модели iPad Pro 4, iPad Air 5, iPad Pro 5 и iPad Mini 5.

Аналитики пишут, что спрос на новые iPhone оказался выше всех ожиданий. Однако самыми популярными оказались лишь основные смартфоны серии – iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Тогда как тонкий iPhone Air демонстрирует относительно слабые показатели спроса

Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим телефоном Apple "за долгие годы" и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.

