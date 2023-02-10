Купили новый смартфон, а выбрасывать старый жалко? Рассказываем, как найти устаревшим гаджетам новые сценарии использования.

Очень часто бывает так, что старая техника не выходит из строя, но становится настолько нефункциональной, что использовать ее по назначению нет смысла. И выбрасывать жалко, и лежит такой смартфон без дела, покрываясь пылью.

В этой статье мы собрали топ-5 вариантов использования старого смартфона. Некоторые идеи могут быть достаточно неожиданными.

Навигатор для автомобиля + видеорегистратор

Зачем тратиться на лишнее устройство, если его можно заменить специальным держателем для гаджетов (который гораздо дешевле) в связке со старым телефоном?

Видео дня

Достаточно настроить его на постоянную работу (без перехода в спящий режим) и использовать Google карты. Также можно подключить камеру и гаджет трансформируется в видеорегистратор. Для этого даже существуют специальные приложения по типу AutoGuard Dash Cam или DailyRoads Voyager.

Универсальный пульт управления

Вы часто теряете пульт и не знаете, что делать со старыми смартфонами? Все элементарно – соедините обе функции.

Как правило, смартфоны Huawei, Xiaomi и Meizu лучше всего справляются с задачами универсального пульта. Достаточно скачать простенькое приложение или использовать то, что установлено по умолчанию в телефоне и без проблем управлять телевизором, умным кондиционером, вентилятором, увлажнителем и другими устройствами.

Прочие смартфоны могут управлять всеми устройствами с Wi-Fi при помощи приложения iRule.

Домашний телефон

Если вы не хотите делиться своим основным номером телефона с кем попало, купите новую "симку", вставьте в старую технику и используйте ее для звонков службам поддержки, заказа продуктов или навязчивым сервисам, тем самым избавив личный телефон от спама.

Вместе с тем автоматический переход в спящий режим поможет вам избавиться от навязчивых звонков ночью. А главное – вы всегда знаете, является ли звонок важным.

Накопитель для файлов

Если вы ищете, как использовать старый смартфон с максимальной пользой, идея создать накопитель файлов будет идеальной. На таком оборудовании можно хранить фото, видео, записки – да все что угодно.

Такой себе цифровой фотоальбом, который можно пересмотреть, когда нет света или нахлынуло желание повспоминать приятные моменты.

Музыкальный плеер

Что делать, если телефон не получает обновления? К сожалению, уже ничего. Но всегда можно оформить подписку на Spotify или Apple Music и использовать девайс сугубо для прослушивания музыки, получая максимум наслаждением.

Это удобно, не требует много места, а что самое главное, покупки колонок или плеера. В общем, идеально.

Ранее УНИАН делился советами, как правильно заряжать смартфон. Аккумулятор – слабое место любого смартфона. При этом часто пользователи сами сокращают срок его работы, даже не подозревая этого.

Также рассказывали, как за пару минут очистить динамик смартфона. И для этого совсем не обязательно идти в сервисный центр или самому "ковырятся" в динамиках. На выручку придут обычные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

Вас также могут заинтересовать новости: