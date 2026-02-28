Академия 'Генерал Черешня' присоединилась к проекту 'Антишахедный рубеж' от Dignitas

Развитие "Антишахтеровского рубежа" призвано сделать противодействие дронной угрозе системным и масштабируемым.

Академия "Генерал Черешня" подписала меморандум о сотрудничестве с Dignitas Fund в рамках инициативы "Антишахедный рубеж". Цель проекта – усиление системного противодействия российским ударным дронам типа Shahed, которые ежедневно представляют угрозу для гражданской инфраструктуры, энергетики и мирного населения Украины.

Защита воздушного пространства остается одним из ключевых приоритетов обороны страны. "Антишахедный рубеж" предусматривает комплексный подход к противодействию вражеским БПЛА: это включает подготовку профессиональных расчетов противовоздушной обороны, обучение военных эффективно обнаруживать и уничтожать дроны, а также обеспечение подразделений необходимыми техническими средствами.

Как сообщается, в рамках сотрудничества Академия "Генерал Черешня" будет отвечать за подготовку военнослужащих к работе с дронами-перехватчиками "Генерал Черешня Bullet" и "Генерал Черешня AIR Speed". Речь идет о специализированных комплексах, предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников в воздухе. По информации компании "Генерал Черешня", эти перехватчики уже применяются в различных направлениях и демонстрируют результативность в противодействии российским "Шахедам".

Участники инициативы отмечают: чем мощнее и технологичнее воздушный щит Украины, тем больше жизней удается спасти и тем стабильнее будут функционировать города и критическая инфраструктура. Развитие "Антишахедного рубежа" призвано сделать противодействие дроновой угрозе системным и масштабируемым.

