Американская компания iRobot подала заявление на банкротство. Компания, стоявшая у истоков рынка домашних роботов, не выдержала конкуренции с китайскими компаниями и торговыми тарифами, введенными Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Собственность iRobot перейдет к Picea Robotics из Шэньчжэня – это главный поставщик и кредитор компании. Долг в размере $74 миллионов будет списан в обмен на акции. Таким же образом аннулируются $190 млн. непогашенного кредита от заблокированной сделки с Amazon.

iRobot заверила, что с их техникой все будет в порядке: пылесосы, приложения для них, гарантийное обслуживание и техподдержка продолжат работу. По крайней мере до тех пор, пока новые владельцы полностью не возьмут управление в свои руки.

Компания iRobot была основана в 1990 году, она считается одним из пионеров бытовой робототехники. Компания выпустила первый робот-пылесос Roomba еще в 2002 году и с тех пор продала миллионы гаджетов по всему миру.

iRobot была на пике в 2021 году в разгар пандемии, однако затем их настигла череда неудач. Сначала регуляторы заблокировали сделку с Amazon, после этого рынок заполонили более дешевые роботы-пылесосы из Китая, что вынудило снижать цены, а затем Трамп ввел тарифы на импорт из Вьетнама, что сильно ударило по бизнес-модели компании.

