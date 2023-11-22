Если проводить подобную чистку хотя бы раз в месяц, поход в сервисный центр вам не грозит.

С течением времени в динамиках смартфона скапливается мелкая пыль и грязь, что может привести к трудностям в использовании любимого гаджета. Даже если вы не слушаете музыку с помощью встроенных динамиков постоянно, то в любом случае заметите, если этот элемент засорился и требует обслуживания.

Для того чтобы очистить динамик, совсем не обязательно нести его в СЦ или разбирать его самому, по крайней мере на начальных этапах. На выручку придут специальные программы, которые "пробивают" посторонние частицы наружу. А займет весь процесс минут пять от силы.

Самый простой способ очистить динамик смартфона

Звучит сомнительно, но бесплатная программа из App Store или Google Play и действительно может помочь избавиться от практически любого загрязнения. Конечно, о 100-процентной эффективности речи не идет, но более 80% – уже неплохой результат.

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Программы для очистки динамика можно найти по тегу "speaker cleaner" или похожим запросам. Работают они на самом деле просто: они просто создают повторяющийся звук с определенной частотой, он способствует отделению и постепенному выталкиванию мусора и других загрязнений.

Самым популярным у экспертов считается "Чистый динамик" – с помощью этой программы можно очистить динамик не только от пыли, но и от воды.

У приложения простой и интуитивно понятный интерфейс, с которым каждый разберется и без инструкций. Перед началом процесса удостоверьтесь, что звук на телефоне стоит на максимуме, а сам динамик направлен вниз. Если подключены наушники, отключите их.

Откройте приложение. Выберите в меню Speker (основной динамик) или Ear Speaker (слуховой динамик) и нажмите Start Cleaning.

Сразу после этого вы услышите характерный звук. Причем данный звук при очистке разных динамиков также будет разным.

Процедура очистки динамика как правильно занимает пару минут. А главное – это и правда работает.

Важно понимать, что эффективность данных приложений может изменяться в зависимости от состояния динамика и характера загрязнения. Хотя они не всегда способны решить все проблемы с акустикой, в большинстве случаев они оказываются полезными, по крайней мере на начальном этапе.

Также стоит отметить, что на некоторых Android-устройствах, например Xiaomi, эта опция уже встроена по умолчанию и вам не нужно загружать специальные приложения для этого.

Проверить, поддерживают ли ваш телефон функцию очистку динамика, можно в настройках. Зайдите в настройки и в строке поиска напишите слово динамик. Либо перейдите по данному пути:

Ранее УНИАН рассказывал о секретных функциях вашего Android-смартфона, активировав какие вы заметно улучшите пользовательский опыт. Например, ограничение работы Wi-Fi и ограничение анимации для меньшей нагрузки процессора и ОЗУ.

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