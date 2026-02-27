Продавцы об этом не говорят: почему телевизоры в магазине выглядят лучше, чем дома

Очень часто качество изображения после покупки заметно отличается от того, что вы видели на витрине.

Выбирая новый телевизор, многие ориентируются на картинку в торговом зале. Высокая контрастность, глубокий черный цвет и впечатляющая детализация создают ощущение, что именно эта модель идеально подойдет для дома.

Однако, как объясняет эксперт BGR, реальное качество изображения после покупки может заметно отличаться от того, что вы видели на витрине.

Почему картинка в магазине выглядит лучше

Дело в том, что телевизоры в магазинах почти всегда работают в специальном демонстрационном режиме. Производители, включая Samsung и LG, настраивают устройства так, чтобы они выглядели максимально эффектно при ярком освещении торгового зала.

В демонстрационном режиме повышается яркость, усиливается контраст и насыщенность цветов, а также отключаются некоторые энергосберегающие ограничения. В результате изображение кажется более "сочным", чем при обычном домашнем использовании.

Кроме того, в магазинах часто используется специально подготовленный контент – ролики с идеально снятыми пейзажами, динамичными сценами и высоким битрейтом. Такой материал демонстрирует телевизор в наилучшем свете, но не отражает того, как он будет показывать обычное телевидение, потоковые сервисы или кабельный сигнал.

Дома устройство автоматически переключается в стандартный режим, где настройки более сбалансированы и приближены к реальным условиям просмотра.

Что делать, чтобы не ошибиться при выборе

Эксперты советуют перед покупкой попросить консультанта перевести телевизор из демонстрационного режима в обычный и, по возможности, включить более привычный источник сигнала.

Это позволит оценить реальную цветопередачу, уровень яркости и качество обработки движения без "витринных" улучшений.

Таким образом, впечатляющая картинка в магазине не всегда гарантирует аналогичный результат дома. Чтобы не разочароваться после покупки, стоит учитывать особенности демонстрационных настроек и проверять телевизор в условиях, максимально приближенных к реальным.

