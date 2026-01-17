Стало известно, когда выйдут первые ноутбуки Apple с сенсорным экраном и без 'челки'

MacBook Pro M6 должен стать одним из наиболее заметных обновлений "прошек" в последнее время.

В сети появился новый инсайд о следующем поколении Pro-ноутбуков Apple, главной особенностью которых будет сенсорный OLED-дисплей. По словам инсайдера yeux1122, такой MacBook появится на рынке уже до конца 2026 года.

Ранее источники указывали, что релиз MacBook Pro на M6 намечен на конец 2026 или начало 2027 года. По свежим слухам, Samsung Display приступила к производству OLED-панелей для ноутбука раньше первоначальных планов. Изначально старт производства ожидался только во втором квартале 2026 года, а не в январе.

Сообщается, что Samsung задействовала продвинутую производственную линию 8.6-го поколения, которая позволяет из одного большого листа стекла изготавливать сразу несколько панелей размером с экран ноутбука. Такая технология помогает не только повысить эффективность и снизить издержки, но и улучшить качество готовых экранов.

По информации источника, MacBook Pro M6 должен стать одним из наиболее заметных обновлений "прошек" в последнее время. Помимо перехода с mini-LED на сенсорный OLED-дисплей, ноутбук ждет крупный редизайн. Он должен избавиться от "челки" в пользу выреза под камеру с системным интерфейсом в стиле Dynamic Island на iPhone. А сам корпус станет тоньше и легче.

Apple решила рассмотреть добавление сенсорного экрана из-за конкурентов, которые активно внедряют тач-панели в свои ноутбуки. Компания фактически оставалась единственным крупным производителем техники без подобной модели.

Параллельно Apple работает над бюджетным MacBook с процессором от iPhone. Ноутбук будет оснащен 13,6 дюймовым дисплеем и получит цену ~600 долларов. Его показ ожидается этой весной вместе с iPhone 17e и новым iPad 12-го поколения.

УНИАН рассказывал о пяти странных, но полезных гаджетов, которые можно подключить к USB-C порту MacBook.

