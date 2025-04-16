Apple готовит к выходу свой первый складной смартфон, который, как ожидается, появится в конце следующего года.

Новости о складном iPhone появляются все чаще, хотя до его предполагаемого релиза остается около полутора года. Недавние сообщения свидетельствуют, что несмотря на запоздалое появление на рынке складных гаджетов, Apple, похоже, не собирается бороться за массового потребителя

Издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Instant Digital утверждает, что стоимость первого складного телефона Apple будет стартовать от 2100-2300 долларов. Это выше, чем у ключевых конкурентов в лице Samsung Galaxy Z Fold 6 ($1900) и Google Pixel 9 Pro Fold ($1800), а также примерно на 1 000 долларов дороже, чем текущий iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на потенциально более высокую цену по сравнению с конкурентами, интерес к новинке Apple почти наверняка будет высоким. По слухам, смартфон сможет похвастаться самой незаметной, практически визуально неразличимой складкой на сгибе экрана. Пока что в данном сегменте нет ничего похожего.

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Ожидается, что складной смартфон от Apple будет иметь форм-фактор "книжки" и получит 7.76-дюймовый внутренний дисплей, а также 5.49-дюймовый внешний экран с подэкранной селфи-камерой. Элементы шарнира будут выполнены из нержавеющей стали и титана.

В настоящий момент Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Производство складного iPhone запланировано на вторую половину 2026 года, то есть даже при самых оптимистичных раскладах он выйдет только в конце следующего года.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон

Что касается iPhone 17, то о них слухов уже накопилось много. Ожидается, что все модели 2025 года получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple представит совершенно новую модель iPhone Air с рекордно тонким корпусом.

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