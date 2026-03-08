ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану: СМИ назвали цель

Перед этим Иран осуществил против ОАЭ атаку, выпустив 16 баллистических ракет и 117 беспилотников.

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по Ирану - целью выбрали опреснительный завод, пишет израильский портал Ynet.

Отмечается, что это произошло после нескольких дней непрерывных ракетно-дроновых обстрелов ОАЭ со стороны Ирана. По оценке израильских чиновников, удар является сигналом иранскому режиму. Однако, подчеркнуло издание, если иранские атаки усилятся, Эмираты могут присоединиться к военной операции, хотя и в ограниченном масштабе.

Перед этим ОАЭ заявили, что Иран осуществил против них новую атаку, выпустив 16 баллистических ракет и 117 беспилотников.

С начала войны Иран запускал ракеты и беспилотники в сторону нескольких стран Персидского залива, в частности ОАЭ. Сначала иранские официальные лица заявляли, что атаки направлены только на базы США, но страны, которые оказались под иранскими ударами, рассказывают о повреждении гражданских объектов. В частности, была атакована здание, где расположено посольство Израиля в Абу-Даби.

Согласно данным Израильского института исследований национальной безопасности, по состоянию на четверг Иран в направлении ОАЭ запустил 941 беспилотник, 189 баллистических ракет и восемь крылатых ракет.

Накануне стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами и заявил, что Иран решил не наносить по ним удары, если они не будут наносить удары по Ирану. Несмотря на это, через несколько минут появились сообщения об иранских ударах по Бахрейну и Катару. Также в сети распространяли кадры удара иранского беспилотника по международному аэропорту Дубая.

Президент ОАЭ Мухаммед бин Заид в воскресенье опубликовал свое первое с начала войны публичное заявление. По его словам, страна находится в сильной позиции:

"ОАЭ находятся в хорошем состоянии... Мы живем во время войны, и я обещаю выполнить свой долг защищать нашу страну и наш народ. Я обещаю, что ОАЭ выйдут из этого сильнее".

ОАЭ и война на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН писал, что ОАЭ рассматривают возможность удара по Ирану для прекращения атак дронами и ракетами. Издание Axios писало, что удар Эмиратов по Ирану будет беспрецедентным. Мол, тот факт, что он рассматривается, свидетельствует об огромном возмущении стран Персидского залива иранскими атаками, направленными на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты.

Также мы рассказывали о последствиях иранских ударов по ОАЭ. Отмечалось, что Дубай, который обычно бурлит жизнью в пик сезона, стал почти неузнаваемым из-за последствий атак. Пустые автомагистрали и отсутствие авиасообщения заставили жителей вспомнить времена строгого карантина шестилетней давности.

