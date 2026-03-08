В Польше разгадали тайну 'гроба, упавшего с неба'

Новые исследования показали, что расхождения в возрасте останков могут объясняться рационом женщины и ее возможным происхождением из другого региона.

Ученые исследовали необычную археологическую находку, которую еще в 1899 году обнаружили возле села Багич на побережье Балтийского моря в Польше. Тогда с прибрежной скалы упал выдолбленный дубовый гроб, внутри которого археологи нашли хорошо сохранившийся скелет женщины и погребальные украшения, пишет Daily Galaxy.

В могиле были бронзовая фибула, стеклянные и янтарные бусины, а также бронзовые браслеты. Из-за этих предметов сначала предполагали, что женщина могла принадлежать к элите древней культуры Вильбарк.

Однако в 1980-х годах исследователи установили, что захоронение не было уникальным – оно соответствовало другим могилам римской железной эпохи в регионе. Вероятно, гроб стал видимым из-за эрозии побережья, после чего упал со скалы.

Настоящая загадка возникла после радиоуглеродного анализа: кости женщины оказались значительно старше погребальных предметов и самого гроба. Археолог Марта Хмель-Хшановская предположила, что причину расхождения нужно искать в особенностях захоронения.

"Чтобы определить, связано ли это расхождение с эффектом резервуара или неправильной классификацией находок, необходимо было провести дополнительные исследования", – пояснила она.

Новое исследование, опубликованное в журнале Archaeometry, показало, что женщина, вероятно, потребляла много морской пищи, в частности рыбы. Такой рацион может искажать результаты радиоуглеродного датирования, поскольку морские организмы содержат меньше углерода-14.

"Это открытие имеет решающее значение для улучшения интерпретации радиоуглеродного датирования, особенно в прибрежных регионах", – отметила Хмель-Хшановская.

Кроме того, анализ изотопов в зубах показал, что женщина могла быть не местной жительницей. По словам исследователей, это свидетельствует о возможной миграции и культурных контактах между различными регионами в римскую железную эпоху.

Таким образом, более века после открытия ученые постепенно приближаются к разгадке истории загадочной женщины и ее необычного захоронения.

