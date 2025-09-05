Соцсеть считает, что адвокат является самозванцем и регулярно блокирует профили тезки главы Meta.

В США юрист по имени Марк С.Цукерберг, полный тезка создателя Facebook, подал в суд на Meta из-за неоднократных блокировок его личных и деловых страниц. Соцсеть считает, что мужчина выдает себя за ее босса, сообщает The Telegraph.

Адвокат по делам о банкротстве из Индианаполиса на протяжении 15 лет сталкивается с проблемами из-за своего имени. За это время его личный профиль блокировали пять раз, а страницу фирмы – четыре раза.

Это, в свою очередь, наносит ему финансовый ущерб из-за невозможности общаться с клиентами. Цукерберг-адвокат утверждает, что потерял более $11 тысяч, оплачивая продвижение услуг на платформах Meta. Деньги за рекламу списывались даже после блокировки аккаунта.

Также Цукерберг-адвокат рассказал о множестве неудобств, связанных с его именем – его фирме звонят пользователи Facebook с жалобами, приходят посылки, адресованные тезке. В 2020-м году департамент соцзащиты штата Вашингтон по ошибке даже засудил юриста, а некоторые компании считают его пранкером и отказываются вести бизнес.

По словам пострадавшего, он носил имя Марк С. Цукерберг гораздо дольше, а его юридическая практика началась, когда главе Meta "было всего три года", отмечает он в судебном иске. Адвокат требует возмещения убытков, оплаты расходов на юристов и судебного запрета на дальнейшие блокировки.

Представители Meta сообщили изданию, что знают, что "в мире есть не один Марк Цукерберг, и предпримут меры для предупреждения дальнейших блокировок.

История стала обсуждаемой в соцсетях. Пользователи шутят, что в этом процессе "поддерживают Марка Цукерберга" и что в мире может быть "только один" Марк Цукерберг. Некоторые отмечают: даже в эпоху цифровизации быть тезкой гендиректора крупной технологической компании все еще может приносить неожиданные последствия.

