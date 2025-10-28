На сайте уже опубликовано почти 900 тысяч статей

Илон Маск запустил Grokipedia - альтернативу "Википедии", созданную его компанией xAI. Сайт заработал в понедельник, и, по словам самого Маска, должен стать огромным улучшением по сравнению с Wikipedia и необходимым шагом на пути к пониманию Вселенной.

На Grokipedia.com уже опубликовано почти 900 тысяч статей. Интерфейс напоминает Википедию с тёмной темой. Однако, как пишет The Washington Post, часть пользователей жалуется на ошибки при загрузке страниц.

Проект стал очередной попыткой Маска бросить вызов крупным интернет-платформам, которые он считает политически ангажированными. За последние годы миллиардер не раз обвинял Википедию в "левом уклоне" и даже призывал перестать её финансировать.

Журналисты Business Insider успели зайти на сайт и посмотреть страницу самого Маска. На ней уже нашли ошибки, например, утверждение, что экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами якобы занял пост в DOGE после ухода Маска, хотя на самом деле он покинул проект задолго до этого.

Grokipedia напрямую связана с Grok - ИИ-чатботом xAI, который уже не раз оказывался в центре скандалов из-за недостоверных ответов и теорий заговора. Маск, впрочем, обещает, что в будущем Grok сможет переписать все человеческие знания, добавив недостающие факты и удалив ошибки.

