Он заявил, что готов организовать переговоры Украины и Маска по этому инциденту, но миллиардеру надо будет пойти на большие уступки.

Конгрессмен-республиканец Джек Кимбл публично высмеял миллиардера Илона Маска, который заявил об "украинском следе" в хакерской атаке на его социальную сеть X.

Политик написал в X, что готов способствовать "переговорам" между Украиной и Маском, во время которых последнему придется "многим уступить", потому что у него "нет карт", ссылаясь на последние заявления лагеря Трампа о войне и мирных переговорах.

"Если Украина атаковала Twitter, как сказал Илон Маск, это очень серьезно. Я приглашаю Украину к переговорам со мной, чтобы мы могли принести мир в Twitter (сейчас X - УНИАН). К сожалению, Илон не имеет карт и не владеет козырями, поэтому мы ожидаем, что Илону придется многим этим уступить", - написал он.

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Атака на Х - что известно

В понедельник в работе социальной сети Х (ранее - Twitter) фиксировались сбои. Владелец соцсети, миллиардер Илон Маск заявлял о хакерской атаке.

"Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с IP-адресами, которые находятся в районе Украины", - сказал он, добавив, что социальная сеть уже работает.

По его словам, социальную сеть "атакуют ежедневно, но эта атака была сделана с большими ресурсами": "За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна".

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