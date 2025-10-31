В WhatsApp добавили надежную защиту чатов с помощью биометрии: как ее включить

Функция доступна пользователям iOS и Android.

WhatsApp запустил новую функцию для защиты резервных копий чатов. Теперь вместо длинных паролей можно использовать отпечаток пальца, сканирование лица или пароль блокировки экрана.

Функция доступна пользователям iOS и Android и будет внедряться постепенно в течение "следующих недель и месяцев", говорится в блоге компании.

Вот как ее активировать:

Зайдите в "Настройки" > "Чаты" > "Резервная копия чатов"

Выберите "Резервная копия со сквозным шифрованием".

Ранее в WhatsApp появилась опция, которая позволяет ограничивать доступ к особо важным перепискам по специальным паролям. Они обеспечивают еще один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему гаджету.

А Telegram в этом месяце представил одно из самых крупных обновлений за 2025 год. Главное изменение – переработанный дизайн iPhone-версии в стиле Liquid Glass.

