Среди отдельных городов в рейтинг попали Харьков и Киев.

Компания Ookla опубликовала рейтинг скорости интернета в разных странах мира на основе данных бенчмарка Speedtest. Список актуален по состоянию на конец января 2025 года.

За полгода Украина потеряла в топе по стационарному интернету 11 позиций, переместившись с 60-го на 71-е место. Первые три места в рейтинге заняли Сингапур (324,92 Мбит/с), ОАЭ (310,05 Мбит/с) и Гонконг (305,71 Мбит/с). В Украине средняя скорость интернета составляет 84.4 Мбит/с.

В рейтинге мобильного интернета Украина находится на 81 месте, поднявшись с июня 2024 года на 12 строчек. Средняя скорость подключения составляет 42,68 и 12,67 Мбит/с на скачивание и загрузку соответственно. Годом ранее – 21,24 и 9,86 Мбит/с соответственно.

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В рейтинге городов Харьков по скорости мобильного интернета – на 101-м месте, Киев – на 114-м из 152.

Ожидаемо, медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения. При этом, 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, как например, Латвия, Эстония и Литва. В ноябре 2024 года в Украине стартовал пилотный проект по внедрению 5G.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Украине в 2025 году может подорожать интернет. Отмечается, что провайдерам придется увеличить свои расходы в связи с повышением налогов.

Меж тем спутниковый интернет Starlink от Илона Маска накануне заработал на смартфонах. При этом никакого дополнительного оборудования пользователям докупать не нужно: подключение происходит автоматически в местах, где нет сотовой сети.

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