Как разогнать интернет в считанные минуты: поможет секретная настройка

Ситуация простая – нужно отыскать оптимальный канал для Wi-Fi и перевести свой роутер туда.

Иногда даже с самым дорогим тарифом и правильно расположенным роутере скорость интернета оставляет желать лучшего. Оказывается, проблема может заключаться в банальной загруженности используемого канала связи, которые создают соседские роутеры.

Такая проблема обычно наблюдается в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире. И тут есть секретная настройка, которая может помочь в ускорении подключения по Wi-Fi.

Как ускорить домашний Wi-Fi до максимума

Все, что требуется от пользователя – найти наименее загруженные каналы и перевести свой роутер туда. Для этого выполните следующие шаги:

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Перейдите в панель администратора домашнего роутера, введя в адресную строку браузера необходимый IP-адрес (192.168.0.1 или 192.168.1.1).

Перейдите во вкладку "Сеть" или "Wi-Fi" и вручную установите номер канала – 10, 11 или 12.

Сохраните изменения и перезагрузите роутер.

Почему рекомендуется изменить номер канала на 10, 11 или 12? Все дело в том, что большинство роутер по умолчанию работают в диапазоне с 1 по 9. В результате сигналы от соседних сетей зачастую накладываются друг на друга, создавая помехи. Ваша задача – избежать таких пересечений или по крайней мере свести их к минимуму.

Современные маршрутизаторы, как правило, оснащены функцией автоматического выбора наименее загруженного канала. Однако в старых устройствах такой опции может не быть, и тогда настройку нужно выполнять вручную.

Проверить загруженность каналов можно, воспользовавшись специальными утилитами. Например, Wi-Fi Analyzer, которая доступна бесплатно в магазине Windows. После установки приложения перейдите в раздел "Анализ", где отображаются все подключенные роутеры поблизости и используемые ими каналы.

Чем выше пик графика, тем мощнее сигнал роутера и стабильнее и быстрее интернет-соединение.

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