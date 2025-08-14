В настоящее время поддерживаются английский, испанский, французский и португальский языки.

В новой версии переводчика Google появилась функция Practice для изучения иностранных языков, а также ИИ-тренер, который поможет отработать навыки в формате диалогов.

Впервые опцию заметили еще в апреле 2025 года, но тогда потренироваться было нельзя, хотя и было написано, что доступно два языка – английский и испанский. Теперь Android Authority смогло протестировать функцию.

В новой версии Google-переводчика добавились французский и португальский языки, а также персонализированные уроки под уровень знаний (новичок, средний и высокий), упражнения на произношение и не только.

Android Authority сравнивает Practice с Duolingo и считает, что сервис выглядит достаточно привлекательно, особенно со свежим интерфейсом. Однако есть у данного нововведения один существенный минус – упоминание "пробного периода", что косвенно намекает на введение подписки.

Пока функция для изучения языков работает в бете только для "избранных", а релиз для всех обещают чуть позже.

Напомним, на iPhone теперь можно сделать Google Translate переводчиком по умолчанию – оно заменит встроенное приложение "Перевод". Делается это в несколько тапов, но ваше устройство должно быть обновлено до iOS 18.4 и новее.

Меж тем Google неожиданно открыла доступ всем желающим к тестированию Gemini 2.5 Pro. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных анализировать информацию, делать логические выводы и решать сложные задачи.

