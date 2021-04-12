Красотка вновь опубликовала в социальной сети жаркие снимки.

Бывшая голкиперка канадского хоккейного клуба "Bluewater Hawks" Микайла Демайтер обнародовала в социальной сети новые яркие фотографии.

20-летняя канадка, которая в 2020 году сменила спорт на карьеру модели, снялась на фоне снежного леса в шикарном бикини.

Девушка выставила кадры в Instagram.

Новоиспеченная модель имеет почти 510 000 подписчиков, которые в комментариях под фото не скупятся на комплименты.

"Снежная королева", "Смелая и прекрасная", "Божественное тело", - пишут фолловеры.

Весной прошлого года Демайтер объявила о завершении своей карьеры в Instagram.

"Дорогой хоккей, пришло время прощаться, пора перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!", - заявила Микайла.

Девушка и раньше показывала красивые фото с отдыха и работы.

Под последним фото Микайла напечатала:

"Эта фотография является доказательством того, что я буду фотографироваться в бикини, где бы я ни была, у меня нет стыда".

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Автор: Будрин Артем