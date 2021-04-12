Бывшая голкиперка канадского хоккейного клуба "Bluewater Hawks" Микайла Демайтер обнародовала в социальной сети новые яркие фотографии.
20-летняя канадка, которая в 2020 году сменила спорт на карьеру модели, снялась на фоне снежного леса в шикарном бикини.
Девушка выставила кадры в Instagram.
Новоиспеченная модель имеет почти 510 000 подписчиков, которые в комментариях под фото не скупятся на комплименты.
"Снежная королева", "Смелая и прекрасная", "Божественное тело", - пишут фолловеры.
Весной прошлого года Демайтер объявила о завершении своей карьеры в Instagram.
"Дорогой хоккей, пришло время прощаться, пора перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!", - заявила Микайла.
Девушка и раньше показывала красивые фото с отдыха и работы.
Под последним фото Микайла напечатала:
"Эта фотография является доказательством того, что я буду фотографироваться в бикини, где бы я ни была, у меня нет стыда".
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