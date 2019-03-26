Чемпион мира по биатлону Пидручный: теперь нужно просто залечить травмы и восстановить запас сил

Дмитрий Пидручный признался, что, наконец, полностью осознал свою победу на чемпионате мира.

Сборная Украины по биатлону прибыла в Украину по окончании Кубка мира-2018/19. Среди прибывших был и чемпион мира в масс-старте Дмитрий Пидручный. Биатлонист рассказал в комментарии biathlon.com.ua, что уже осознал свою победу на чемпионате мира и теперь готов отдыхать.

Читайте такжеНорвежец Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона

"Уже, наконец, полностью осознал свою победу на чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим. В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, ведь сезон был очень сложным. Много сил было отдано и затрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.

Конечно, хотелось бы вновь вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемы, когда гимн нашей страны играет из-за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать обо всем остальном", - сказал Дмитрий Пидручный.

Напомним, в начале марта Дмитрий Пидручный стал первым в истории представителем Украины в мужском биатлоне, завоевавшим золотую медаль ЧМ.