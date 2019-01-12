Российский гонщик КАМАЗ-Мастер наехал на зрителя Ралли Дакар и дисквалифицирован (видео)

После пятого этапа Каргинов занимал третье место в генеральном зачёте грузовиков, уступая 16 минут 45 секунд лидеру и партнёру по команде Эдуарду Николаеву.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова дисквалифицирован на ралли "Дакар" из-за наезда на зрителя во время пятого этапа соревнования, проходящего в Перу.

Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

После пятого этапа Каргинов занимал третье место в генеральном зачёте грузовиков, уступая 16 минут 45 секунд лидеру и партнёру по команде Эдуарду Николаеву.

"После старта на скоростном спецучастке на его машине вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны. На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жёстким – экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки", - говорится в сообщении.