Английский клуб "Лидс" устроил виртуальный выход на поле для 13-летнего фаната Элиота Меткалфа.

Таким образом команда поддержала парня, который болен раком и из-за коронавирусных ограничений не может посетить стадион.

Капитан "Лидса" Лиам Купер вывел команду на поле перед матчем 9-го тура АПЛ с "Арсеналом" (0:0), держа в руках планшет. С его помощью Элиот видел картинку от первого лица и виртуально появился на поле с футболистами.

Видео опубликовано на Twitter-паблике Football Daily.

Leeds United are doing a live video link for a young fan who wanted to be a mascot 🙏



An incredible touch from the club 👏 pic.twitter.com/tKC6b6dqLq