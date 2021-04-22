Артем Будрин

Эти неполные двое суток, когда все любители футбола и даже "случайные прохожие" с нетерпением мониторили новости с мыслями "ну что там эти 12 крутых парней на проекте будут делать дальше" уже пора занести в учебники истории. Окрестить можно как "апрельская недореволюция" или "объявление анафемы богатым топ-клубам". Что бы там ни было, но эмоции уже потихоньку утихают. Пришло время структурировать и разложить по полочкам этот хаотичный набор событий.

19 апреля в час ночи президент мадридского "Реала" Флорентино Перес официально объявил о создании Европейской Суперлиги. 12 топ-команд разместили у себя на сайтах соответствующие заявления. Это стало точкой отсчета. На утро 19 числа в прессе начали фигурировать космические прибыли, которые может принести эта идея, уже назывались названия компаний, которые готовы кредитовать проект и тому подобное. А когда господин Флорентино говорил, что они смогут создать даже свой собственный чемпионат мира - казалось, что эти "бунтари" действительно серьезно настроены. Однако 20 апреля в 20:45 начали распространяться слухи (которые быстро подтвердились) о выходе клубов АПЛ из Суперлиги. В этот короткий промежуток времени между ночью понедельника и вечером вторника уместилась целая эпопея. Общественное осуждение публичных лиц, акции протеста болельщиков, угрозы УЕФА, выступления политиков, изменение формата Лиги чемпионов и повышение бонусов за участие в ней и еще много чего.

И вот тут начинается самое интересное: что это было? Спланированный блеф топ-клубов, чтобы таким ультиматумом выбить себе преференции от УЕФА? Или бестолковая попытка переворота, которая из-за отсутствия подготовки позорно провалилась?

Если это второй сценарий - то только представьте насколько некомпетентные люди управляют богатейшими клубами мира. Если это все же был наглый блеф с целью шантажа - то президенты команд рискуют уйти в отставку и попасть под санкции УЕФА. Проще говоря, вряд ли они согласились бы участвовать в том, где игра не стоит свеч.

Но точно мы знаем следующие вещи:

1) Президенты "Реала" и "Ювентуса" презентовали максимально сырой проект, который не имел контраргументов на реакцию УЕФА;

2) Поговорка "поспешили - людей насмешили" работает точно. Не поставить в известность заранее тренеров, игроков, фанатов - это была роковая ошибка. Возмущенные массы обеспечили все, чтобы этот турнир воспринимался как токсичный.

Это все напоминает восстание декабристов в царской России. Те тоже написали в тайне план проекта, толком не объяснили даже соратникам, выбрали неподходящий момент и в результате кто-то в последний момент отказался, кто-то в решающий момент "включил заднюю передачу", а у кого-то не выдержали нервы.

УЕФА смог задавить бунт и показать насколько он компетентен. Эта организация более структурирована, ее влияние с годами лишь набирало мощности. Конечно, скептики скажут, что "УЕФА - мафия и загрязнен коррупцией". И они будут правы. Но есть и другая сторона медали. Должен существовать хотя бы один орган, представляющий интересы меньших клубов. И лучшего пока нет, а значит из двух зол надо выбирать меньшее.

Создание Суперлиги - эволюционная вещь, которая была неизбежна. Все к этому шло и должно было случиться в ближайшие десятилетия. Но эволюционным путем. Без ультиматумов и радикальных революций. И все это было бы постепенно. Суперлига имела право на жизнь и могла бы возникнуть под патронатом УЕФА. Однако этот непутевый "апрельский переворот" поставил под вопрос доверие к тем фамилиям, которых все знают как владельцев богатейших европейских клубов.

Почему идея создания Суперлиги провалилась? Потому что как оказалось, даже топ-продукт надо продавать, а не "впаривать". Мало презентаций, ноль диалога и пиара привели к тому, что УЕФА выиграл банальным криком "Змеи!!!".

Ну а кто в этой ситуации показал себя самым мудрым - так это клубы немецкой Бундеслиги. Пока все бегали и суетились с Суперлигой - немецкие команды сидели в гармонии и покое будто познали дзен. Они создали свою культуру футбола и оказались настолько самодостаточными и консолидированными, что соблазны больших денег их не коснулись.

Артем Будрин, спортивный обозреватель УНИАН

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