Абсолютный герой: вратарь забил гол со штрафного и спас команду в серии пенальти (видео)

Вратарь костариканского клуба "Эсказусена" Минор Альварес сумел забить гол со штрафного.

Читайте такжеСтал экспертом на ТВ: известный украинский вратарь завершил карьеру

"Эсказусена" встречалась с "Десампарадос" и уступала со счетом 0:1 в ответном поединке 1/2 финала Клаусулы (первый матч - 1:1).

На 85-й минуте Альварес решился исполнить штрафной, который заработали его партнеры. Кипер подошел к точке примерно в 20-ти метрах от ворот соперника и нанес идеальный удар.

"Эсказусена" благодаря этому голу перевела поединок в овертаймы и серию пенальти, в которой Альваресу снова не было равных. Вратарь отразил два удара и вывел команду в финал.

Видео гола вратаря опубликовал Twitter-аккаунт B/R Football.

Last night in Costa Rica, goalkeeper Minor Alvarez scored an 85th-minute free kick equaliser in a play-off game 🧢



(🎥 @tdmas_cr)pic.twitter.com/9TTxtkox8X