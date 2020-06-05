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Абсолютный герой: вратарь забил гол со штрафного и спас команду в серии пенальти (видео)

14:28, 05 июня 2020
Футбол
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Минор Альварес вывел команду в финал / фото everardoherrera.com

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"Эсказусена" встречалась с "Десампарадос" и уступала со счетом 0:1 в ответном поединке 1/2 финала Клаусулы (первый матч - 1:1).

На 85-й минуте Альварес решился исполнить штрафной, который заработали его партнеры. Кипер подошел к точке примерно в 20-ти метрах от ворот соперника и нанес идеальный удар.

"Эсказусена" благодаря этому голу перевела поединок в овертаймы и серию пенальти, в которой Альваресу снова не было равных. Вратарь отразил два удара и вывел команду в финал.

Видео гола вратаря опубликовал Twitter-аккаунт B/R Football.

УНИАН ранее сообщал о том, что знаменитый футбольный вратарь будет тренировать клуб из четвертого дивизиона.

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