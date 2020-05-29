Знаменитый футбольный вратарь будет тренировать клуб из четвертого дивизиона

Виктор Вальдес впервые будет тренировать на взрослом уровне.

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес назначен главным тренером клуба "Орта", который выступает в четвертом по силе испанском дивизионе.

Об этом сообщила пресс-служба "Орты" в Twitter.

Вальдес приступит к работе с командой со следующего сезона.

В сезоне 2019-2020, который в четвертом дивизионе Испании был завершен досрочно, "Орта" заняла десятое место.

💥💣📝| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



🍀⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club💪#SomhiHorta⚪⚫ #3div5pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

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Ранее экс-голкипер тренировал юношескую команду "Барселоны" (U-19), которую покинул в октябре 2019 года.

Напомним, Вальдес является рекордсменом по количеству матчей за "Барселону" среди голкиперов. Голкипер выступал за первую команду каталонцев с 2002 по 2014 годы, а игровую карьеру завершил в 2017 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь Икер Касильяс заявил о намерении стать руководителем испанского футбола.

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