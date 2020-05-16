"Индикаторов четыре": стало известно, что может помешать возобновлению сезона УПЛ

Ужесточение карантина может состояться, если коронавирус начнет распространяться в стране еще активнее.

Возобновление футбольного сезона в Украине может не состояться, если распространение коронавируса в стране станет более агрессивным.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "Футбол 1/2/3".

"Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев коронавируса на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель "R" - определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернемся к ужесточению карантина", - сказал Ляшко.

Врач также отметил, что болельщики не будут допущены на стадионы раньше середины лета:

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями".

Ранее было принято решение возобновить сезон в украинской Премьер-лиге 30 мая.

Как сообщал УНИАН, клубы УПЛ не будут проводить все матчи в одном или двух городах.