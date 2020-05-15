Клубы УПЛ не будут проводить все матчи в одном или двух городах

От данной идеи было решено отказаться.

Украинская Премьер-лига отказалась от идеи проведения матчей первой шестерки в одном или двух городах после возобновления сезона, как предлагали некоторые участники турнира.

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Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в программе "Футбол NEWS".

"Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. "Заря" будет принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования по безопасности матчей будут соблюдены. То же гарантировала "Александрия".

Клубы второй шестерки тоже будут выполнять все эти условия", - заявил Дикий.

Напомним, "Динамо" предлагало провести все игры первой шестерки клубов в Киеве, тогда как "Заря" не поддерживала эту идею и предлагала альтернативу - стадионы Запорожья и Днепра.

После 23-х туров лидером турнира является донецкий "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 очков. Луганчане и киевляне ведут борьбу за серебро чемпионата и путевку в Лигу чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее была утверждена дата возобновления сезона УПЛ.