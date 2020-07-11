Днепр-1 - Львов: видео трансляция матча УПЛ

"Днепр-1" и ПФК "Львов" встретятся в рамках 30-го тура чемпионата Украины.

В 30-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" и "Львов" сыграют в Тернополе. Матч пройдет 11 июля.

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Начало встречи - в 19.30.

"Днепр-1" к этому моменту занимает седьмое место в таблице УПЛ. У команды в активе 37 набранных очков. "Львов", у которого 24 очка, идет одиннадцатым.

В этом сезоне на первом этапе УПЛ "Львов" выиграл в Днепре со счетом 3:2, после чего днепряне взяли реванш - 2:0. На втором этапе "Днепр-1" выиграл со счетом 2:1.

Днепр-1 - Львов

Видеотрансляция матча

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УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 30-го тура УПЛ.

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