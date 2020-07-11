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Днепр-1 - Львов: видео трансляция матча УПЛ

11:09, 11 июля 2020
Футбол
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Владислав Супряга / фото facebook.com/sportclubdnipro1

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Львов".

Начало встречи - в 19.30.

"Днепр-1" к этому моменту занимает седьмое место в таблице УПЛ. У команды в активе 37 набранных очков. "Львов", у которого 24 очка, идет одиннадцатым.

В этом сезоне на первом этапе УПЛ "Львов" выиграл в Днепре со счетом 3:2, после чего днепряне взяли реванш - 2:0. На втором этапе "Днепр-1" выиграл со счетом 2:1.

Днепр-1 - Львов

Видеотрансляция матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 30-го тура УПЛ.

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