Днепр-1 - Львов: видео трансляция матча УПЛ
11:09, 11 июля 2020Футбол
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"Днепр-1" и ПФК "Львов" встретятся в рамках 30-го тура чемпионата Украины.
Владислав Супряга / фото facebook.com/sportclubdnipro1
В 30-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" и "Львов" сыграют в Тернополе. Матч пройдет 11 июля.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Львов".
Начало встречи - в 19.30.
"Днепр-1" к этому моменту занимает седьмое место в таблице УПЛ. У команды в активе 37 набранных очков. "Львов", у которого 24 очка, идет одиннадцатым.
В этом сезоне на первом этапе УПЛ "Львов" выиграл в Днепре со счетом 3:2, после чего днепряне взяли реванш - 2:0. На втором этапе "Днепр-1" выиграл со счетом 2:1.
Днепр-1 - Львов
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 30-го тура УПЛ.
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